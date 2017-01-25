ألمانيا : إرتفاع ملحوظ في الجرائم المتعلقة بالمخدرات بين طلاب المدارس

أظهرت بيانات مكاتب الشرطة الجنائية ووزارات الداخلية بالولايات الألمانية ارتفاعا ملحوظا في الجرائم المتعلقة بالمخدرات بين طلاب المدارس خلال الأعوام الماضي.

ففي ولاية بادن-فورتمبرج ارتفع عدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المدارس ثلاث مرات، من 348 جريمة عام 2011 إلى 939 جريمة عام 2015، وذلك رغم برامج الوقاية من الإدمان.

وفي ولاية سكسونيا-أنهالت تضاعفت جرائم المخدرات في المدارس نحو ثلاث مرات من 42 جريمة عام 2011 إلى 109 جرائم عام .2015

وسجلت السلطات المختصة في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا زيادة بمقدار الضعف في عدد هذه الجرائم (في شمال الراين-ويستفاليا ارتفعت من 443 جريمة إلى 897 جريمة، وفي سكسونيا من 69 جريمة إلى 128 جريمة(.

كما سجلت ولاية تورينجن زيادة مماثلة، بينما ارتفعت حالات جرائم في ولايات راينلاند-بفالتس وسكسونيا السفلى وهيسن بصورة طفيفة.

وتدور معظم الجرائم حول حيازة المخدرات أو الاتجار بها. ومن أكثر أنواع المخدرات تداولا بين الطلاب المدراس نبات القنب المخدر.

وعزت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات مارلينه مورتلر هذا التطور إلى التهوين المجتمعي من خطورة القنب، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية لوقاية وتوعية الشباب على وجه الخصوص من أضرار المخدرات. (DPA)

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