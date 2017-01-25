ألمانيا : العربية هي اللغة الأكثر استخداماً في اختبارات قيادة السيارة

شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من اللاجئين في ألمانيا على مدارس تعليم قيادة السيارات، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الأجنبية الأكثر استخداماً في اختبارات القيادة.

وجاء الإقبال متأخراً عن توقعات رابطة معلمي قيادة السيارات، حيث لم يبدأ اللاجئون من سوريا والعراق في التسجيل بشكل كبير إلا بداية من تشرين الأول 2016، بحسب رئيس اتحاد جميعات معملي القيادة، غيرهارد فون بريسيندورف.

والسبب هو أن الاختبار باللغة العربية لم يكن متاحاً قبل هذا التاريخ.

وفي غضون ثلاثة أشهر، سجل نحو 10 آلاف لاجئ أنفسهم في مدارس تعليم القيادة، ومعظمهم من الرجال.

وتعد اللغة العربية حالياً هي اللغة الأجنبية الأكثر استخداماً في اختبارات القيادة، فحتى اللاجئين الذين يجيدون القيادة ولديهم رخصة قيادة في بلدانهم، عليهم اجتياز الاختبار النظري والعملي للحصول على رخصة قيادة ألمانية، لأن رخص القيادة لبلدان مثل سوريا والعراق وأفغانستان غير معترف بها في ألمانيا. (DPA)

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