أليغري : ديبالا لا يستحق هذه الانتقادات

اعتبر المدير الفني لفريق #يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ماسيمليانو أليغري، إن التشكيك في لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا ليس له معنى، مشيراً إلى أنه يتطور على الصعيدين البدني والفني.

ودعم أليغري ديبالا بعدما تلقى اللاعب الشاب بعض الانتقادات بسبب غياب الاستمرارية في مستواه هذا الموسم، وذلك في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ميلان اليوم الأربعاء في ربع نهائي الكأس.

وصرح المدرب الإيطالي: “ديبالا قدم أشياء جيدة مثل هدفه الرائع الأحد الماضي أمام لاتسيو، وارتكب أخطاء في اللمسة الأخيرة، ولكن هذه الأشياء قد تحدث لأي مهاجم”.

وذكر أليغري بأن ديبالا لا يزال في مرحلة التطور ولا يستحق الانتقادات، وقال: “باولو لا يزال في طور النمو من وجهة النظر البدنية والفنية أيضاً.. التشكيك في ديبالا ليس له معنى”.

وبخصوص مباراة اليوم أشار إلى أن فريقه لا ينظر للمباراة كونها فرصة للانتقام من الخسارة في كأس السوبر أمام ميلان، بل كمواجهة مهمة.

وتابع أليغري: “الأمر لا يتعلق بالثأر بل بكونها مباراة مهمة، إنها مواجهة إقصاء مباشر تتطلب التوازن والتركيز”. ( EFE )

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