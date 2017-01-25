إتحاد المحامين الألمان : لم يعد في تركيا قضاء مستقل فعلياً

ذكر اتحاد المحامين الألمان أنه لم يعد في تركيا فعليا قضاء مستقل.

وقال رئيس الاتحاد أولريش شيلنبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “عمل المحامين والصحفيين يسيطر عليه الخوف من العقوبات بشكل واضح. لا يمكن العمل باستقلال وحرية في محيط يسوده الخوف”.

وبمناسبة اليوم العالمي للمحامين المهددين والملاحقين، قال شيلنبرج: “الوصول إلى العدالة (في تركيا) متعثر بشدة. في الأيام الخمسة الأولى من الحبس لا يكون هناك أي اتصال بمحامين”، مضيفا أنه لا يسمح للمحامين بلقاء موكليهم سوى مرة واحدة أسبوعيا لمدة ساعة واحدة وبوجود مراقبة، كما لا يمكنهم تبادل وثائق أو كتابة ملاحظات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى يوم الاثنين بموجب مرسوم قاعدة حظر اتصال المعتقل بمحام في الأيام الخمسة الأولى من حبسه.

وذكر شيلنبرج أن المحامين الأتراك ليس بإمكانهم أيضا التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يتعين عليهم وفقا للقانون التركي استنفاد الطرق القانونية في تركيا أولا، وقال: “الطريق إلى المحكمة الدستورية التركية مسدود في الواقع، الوصول إليها ليس سهلا، كما تم عزل بعض قضاتها”. (DPA)

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