إيطاليا : إرتفاع عدد اللاجئين غير الشرعيين منذ مطلع 2017

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا سجل ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

ومنذ الأول من يناير/كانون ثان الجاري وحتى اليوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى إيطاليا 2788 مقارنة بـ2487 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير إحصائي صدر عن الوزارة.

ومن بين هؤلاء المهاجرين 399 قاصرا ليسوا برفقة أحد أفراد الأسرة، بينما كان عدد القاصرين إجمالا خلال 2016 هو 25846 قاصرا.

وفيما يتعلق بجنسيات المهاجرين منذ بداية العام الجاري، أفاد التقرير بأن معظمهم من دول إفريقيا، وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: غينيا، ساحل العاج، نيجيريا، السنغال، مالي، إريتريا، غامبيا، السودان، بنغلاديش، الصومال.

وتعاملت وزارة الداخلية الإيطالية، وفق التقرير، مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية (من أصل 8000) حاليا قرابة 200 ألف مهاجر، وتعمل الوزارة على زيادة عدد مراكز الاستقبال ليرتفع مجموع البلديات المستضيفة إلى نحو خمسة آلاف.

وكانت الداخلية الإيطالية حذرت، نهاية أغسطس/آب الماضي، من “غزو كبير” للمهاجرين غير الشرعيين بحرا في فصل الخريف؛ نظرا للأحوال الجوية المواتية، حيث أصبحت إيطاليا، ومنذ شهور، الوجهة الأولى لمن يرغبون في الهجرة إلى أوروبا

ومنذ مطلع 2017، لقي 234 مهاجرا غير شرعي حتفهم غرقا خلال رحلات عبورهم البحر الأبيض المتوسط، وفق خفر السواحل الإيطالي. (ANADOLU)

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