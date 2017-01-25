الإفراج عن بولندي كان محتجزاً في سجون بشار الأسد منذ أواخر 2015

قال مكتب الرئاسة في التشيك إنه تم الإفراج عن بولندي وتسليمه لسفير بولندا في لبنان يوم الاثنين بعد أن كانت “السلطات السورية” تحتجزه منذ أواخر عام 2015.

واختفى لاشيك بانيك (54 عاما) في سوريا في 10 ديسمبر كانون الأول عام 2015.

وقال المكتب الرئاسي التشيكي في بيان إن دبلوماسيين من التشيك تفاوضوا على الإفراج عن بانيك.

وأضاف البيان “بفضل المفاوضات التشيكية السورية الناجحة التي جرت في براج ودمشق تم العثور على السيد بانيك والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية”.

وقال إن بانيك كان في حالة جسدية “مرضية” عند الإفراج عنه، وأضاف أنه نقل من سوريا إلى بيروت وتم تسليمه للجانب البولندي بالسفارة التشيكية في بيروت الاثنين.

وقال موقع إخباري تشيكي إن بانيك أصيب برصاصة في الساق عندما ألقي القبض عليه عام 2015، ونشر صورا لرجل يسير على عكازين قال إنه بانيك في سفارة بولندا ببيروت. (REUTERS)

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