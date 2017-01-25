البيت الأبيض : وزارتا الخارجية و الأمن الوطني ستجريان دراسة لموضوع دخول المسلمين للبلاد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزارتا الخارجية والأمن الوطني ستجريان دراسة لموضوع دخول المسلمين للبلاد حال تثبيت مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للخارجية.

في السياق، ترامب انه سيعلن الاسبوع المقبل مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة الاميركية العليا، وهو قرار مهم يمكن ان يغير توازن المحكمة بشان قضايا من بينها الاجهاض.

وأضاف من المكتب البيضاوي “سنختار قاضيا عظيما بحق للمحكمة العليا، وساعلن عنه الاسبوع المقبل”.

وشغر أحد مقاعد المحكمة التسعة بعد وفاة القاضي انتونين سكاليا في شباط/فبراير 2016.

وبعد ذلك رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الموافقة على مرشح الرئيس السابق باراك اوباما او حتى عقد جلسة استماع للمصادقة عليه.

ولذلك فان المحكمة حاليا مقسمة بالتساوي بين التقدميين والمحافظين.

وصرح ترامب مؤخرا ان لديه قائمة من 20 مرشحا للمقعد الشاغر.

ودعا اربعة من قادة الكونغرس – زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والعضو الديموقراطي البارز تشاك شومر، وزعيمة الكتلة الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان، الى البيت الابيض في وقت لاحق من الثلاثاء لمناقشة ملء الشاغر.

والمحكمة العليا لها الكلمة الفصل في تفسير القانون الدستوري الفدرالي. وتنظر في قضايا تتعلق بقضايا مهمة من بينها الاجهاض وزواج المثليين وحقوق امتلاك الاسلحة.

ويتعين حصول موافقة مجلس الشيوخ على مرشحي المحكمة العليا الذين تمتد فترة شغلهم للمقاعد مدى الحياة. (AFP)

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