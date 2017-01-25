الدوري الألماني يستعين بـ ” حكم الفيديو ” الموسم المقبل

قال مسؤول بارز بالاتحاد الألماني لكرة القدم ، إن الاختبارات التي أجريت على تقنية الاستعانة بلقطات الفيديو أثبتت نجاحها، ويعكف الخبراء حالياً على التجهيز لاستخدامها اعتباراً من الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى.

وتم تطوير التقنية لمساعدة الحكام على اتخاذ قرارات أفضل وبالتالي رفع مستوى المباريات.

وبموجب التقنية الجديدة يتواصل حكم الساحة مع حكمين مساعدين آخرين يجلسان في غرفة داخل الملعب، لمتابعة كل زوايا التصوير لأي لعبة لاتخاذ قرارات قد تغير من مسار مباريات.

ويدقق الحكمان في الأهداف المسجلة وركلات الجزاء المحتسبة والبطاقات الحمراء المباشرة، وحالات الأخطاء في تدوين هوية اللاعبين الحاصلين على بطاقات.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني للحكام والتأهيل، روني تسيمرمان: “حتى الآن تسير الأمور على نحو رائع.. ولكننا في بداية الاختبارات الحية.. على سبيل المثال التواصل بين مساعد الفيديو والحكم”.

وقال إن التعليقات من جميع المعنيين بكرة القدم كانت ايجابية بلا استثناء، وأضاف: “أعتقد أن الجميع يريد هذا.. الجميع يريد التخلص من تلك الأخطاء”. ( reuters )

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