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المتحدث باسم الكرملين: محادثات السلام التي جرت في #أستانة حول سوريا محادثات ناجحة ومن المحتمل إجراء المزيد في المستقبل إذا تطلب الأمر

‏5 دقائق مضت ورد الآن اضف تعليق

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