الممثل العالمي ميل غيبسون يرزق بطفله التاسع !

أصبح الممثل والمخرج العالمي، #ميل_غيبسون، أبا للمرة التاسعة رسميا، حيث رُزق مولودا جديدا يوم السبت 21 يناير/كانون الثاني.

وسمى ميل غيبسون البالغ من العمر 61 عاما وصديقته روزاليند روس (26 عاما) طفلهما لارس جيرارد غيبسون.

وقال أحد المصادر المقربة من النجم العالمي: “إنهما يشعران بالسعادة والطفل رائع للغاية ويتمتع بصحة جيدة، كما رحبت العائلة بالمولود الجديد وهم الآن جميعا في المنزل”.

يذكر أن هذا هو الطفل الأول لغيبسون وصديقته روس، منذ بداية علاقتهما التي دامت عامين حتى الآن وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ولغيبسون 7 أطفال من زوجته السابقة، روبين مور، وابنة واحدة من صديقته السابقة، أوكسانا غريغوريفا.

تجدر الإشارة إلى ترشيح ميل غيبسون مؤخرا للفوز بجائزة غولدن غلوب عام 2017، لقاء إخراجه الفيلم الحربي الأمريكي Hacksaw Ridge “هاكسو ريدج”.

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