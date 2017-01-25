اليابان ترسل مقاتلات لمواجهة طائرات عسكرية روسية اقتربت من برها الرئيسي

سارعت اليابان في إرسال مقاتلات الثلاثاء لمواجهة ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تقترب من البلاد، بحسب ما أعلنت طوكيو.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن ثلاث طائرات (تو95-) تابعة للجيش الروسي اقتربت من البر الرئيس لليابان من ناحية الشمال وحلقت فوق بحر اليابان ظهر الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن اثنتين من الطائرات الثلاث توجهتا جنوبا بعد ذلك ناحية جزيرة أوكيناوا وحلقتا حول البلاد قبل عودتهما إلى روسيا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي لليابان. (AFP)

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