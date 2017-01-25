بالفيديو .. لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على شاب مشرد

نشرت الشرطة في مدينة سالت ليك ستي الأمريكية، مقطع فيديو مريع يظهر لحظة إطلاق شرطي النار على شاب مسلح بقضيب معدني، في الثامنة عشرة من عمره.

ويظهر مقطع الفيديو، الشرطيان كوري تشيكيتس وجوردان وينغارد، وهما يتوجهان نحو مجموعة من الشبان الذين كانوا يتسكعون في أحد الشوارع في السابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.

ويذكر بأن الشاب عبدالله محمد كان يحمل قضيباً معدنياً، ويحاول مهاجمة شخص آخر يدعى ماك كاري وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ما دفع الشرطة لإنذاره عدة مرات لرمي القضيب، غير أنه لم يذعن لطلب الشرطي الذي عاجله بعدة رصاصات أسقطته على الأرض.

وكان الخلاف قد نشب بين الشابين المشردين على سيجارة ماريغوانا، كان ماك كاري يحاول شراءها من محمد الذي رفض بيعه السيجارة وحاول مهاجمته بقضيب معدني.

يذكر بأن محمد نقل إلى المسشتفى لتلقي العلاج، وبعد تماثله للشفاء خضع لمحاكمة اعترف خلالها بضلوعه في جريمة سرقة وحيازته للمخدرات بقصد الاتجار بها، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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