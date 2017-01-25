برشلونة سيلتقي ميسي قريباً لمناقشة تجديد عقده

كشفت صحيفة كاتالونية أنّ إدارة نادي #برشلونة الإسباني قد انتهت من اعداد العرض الذي ستقدمه لنجم الفريق الأول، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “سبورت” أنّ “رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ينوي عقد اجتماع قريباً، مع ميسي بخصوص التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد”.

وأكدت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة أنّ “بارتوميو، يريد أن يحضر شخصياً المفاوضات الأولية، بحكم أهمية الأمر، حيث يرغب في شرح تفاصيل العقد الجديد للنجم الأرجنتيني”.

وأوضحت “سبورت” : “رئيس برشلونة، يريد إجراء المفاوضات بنفسه دون إسناد الأمر لأي شخص آخر داخل إدارة النادي، نظراً لحساسية الموقف، فمستقبل ميسي مع برشلونة على المحك”.

وأضافت: “العرض الذي يمتلكه بارتوميو لميسي، واضح جداً ويتضمن المدة والراتب، حيث سيكون التجديد لمدة 5 سنوات، ليبقى ميسي الذي سيتم الـ30 نهاية الموسم، في النادي الكتالوني حتى الـ35 من عمره”.

وتابعت: “هذه مجرد بداية للمفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار أن لهذا العقد أهمية خاصة، لأنه سيمثل المشروع المستقبلي للنادي، والذي يعد ميسي جزءًا منه”.

ولفتت ذات الصحيفة الكاتالونية أنّ بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “ميسي يريد البقاء في برشلونة، لكنه لم يقل أبداً أنه يرغب في إنهاء مسيرته والاعتزال في كامب نو”.

وعن الجانب المالي للعقد أشارت “سبورت” أن نادي برشلونة وميسي يريدان أن تكون الأمور واضحة، منذ البداية، وذلك ” حتى لا يتورطا في قضايا ضريبية مجدداً”.

وأوضحت “برشلونة يريد الهدوء لميسي، وعدم تكرار تجارب غير سارة، كما حدث في الماضي”.

وكان بارتوميو، قد أكد في تصريحات سابقة أن ميسي “بما أنه الأفضل في العالم، فينبغي أن يكون عقده كذلك هو الأفضل”.

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