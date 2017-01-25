بعد البنادول .. جعفري النظام يسخر من ” الفيدرالية الكردية ” و يطلب منهم استخدام دواء ” أدفيل ” ! ( فيديو )
عكس السير
قيم الخبر
1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
بعد البنادول .. جعفري النظام يسخر من ” الفيدرالية الكردية ” و يطلب منهم استخدام دواء ” أدفيل ” ! ( فيديو )
حزب العمال الكردستاني خطف معظم الشعب الكردي في سوريا
منذ عام 1990 قام الحزب بتجنيد جميع الكرد من حمله شهاده الثانويه والجامعيه من (عفرين قامشلي عين العرب…)
وتحوليهم لجبال قنديل من اجل تعليم زرع الفكر الانفصالي
جميع قيادات حزب العمال في سوريا من (ايران العراق تركيا…) ليسو سوريين (مثل امراء داعش الارهابي(تونس ليبا …)
تحت حجه ان هناك 70 مليون كردي في العالم مشردون ونريد ان نكون دوله من (تركيا سوريا العراق ايران)
ويقولون افضل فكره هي دعم اسرائيل وامريكا لاقامه ذلك الكيان واغتصاب الاراضي ((تحت حجج واهيه))
المطلوب صحوه من شرفاء الكرد