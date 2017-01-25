ترامب يختار شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية في 2020 !

قدم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب طلب تسجيل شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية في 2020 “لنحافظ على عظمة أمريكا”، في خطوة تشير إلى انه لا يشك في انه سيحقق وعده بان “يعيد لامريكا عظمتها”.

وقبل يومين من ادائه اليمين الجمعة، قدم ترامب إلى المكتب الأمريكي للملكية الفكرية طلب تسجيل هذا الشعار الذي ينوي استخدامه خلال حملته لاعادة انتخابه في 2020.

والطلب الذي قدم باسم الشركة المتمركزة في نيويورك “دونالد جي ترامب فور بريزيدنت، انك”، يتعلق باستخدام اي منتجات مشتقة وجمع تبرعات لشعار “كيب امريكا غريت!” (لنحافظ على عظمة أمريكا) مع اشارة تعجب او بدونها.

وكان ترامب كشف الاسبوع الماضي لصحيفة “واشنطن بوست” شعاره ل2020 وقطع المقابلة ليطلب محاميا ويطلب منه تسجيل هذا الشعار على الفور.

واوضح في هذه المناسبة ان فكرة شعار “لنعيد إلى أمريكا عظمتها” جاءت منذ 2012 غداة اعادة انتخاب باراك أوباما في مواجهة ميت رومني. (AFP)

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