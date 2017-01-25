ترامب يوقع قرارات بشأن التصنيع و البنية التحتية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا بتبسيط إجراءات منح الموافقات الرسمية وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المصنعين المحليين للحد من عملية وصفها بأنها “مرهقة بشكل لا يصدق وطويلة وفظيعة.”

وقال “في بعض الأحيان يستغرق الأمر أعواما عديدة عديدة ولا نريد ذلك. إذا كان القرار بالرفض فسيكون الرفض سريعا. وإذا كان بالموافقة فلنبدأ في البناء.”

ومن بين خمسة قرارات وقعها ترامب يوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي قرار بتسريع المراجعة البيئية والموافقة على مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية وتسريع مشروعي خطي الأنابيب كيستون اكس.ال وداكوتا أكسيس وتوجيه بأن يصنع أي خط أنابيب للولايات المتحدة داخل البلاد.

وقال “سنصنع خطوط الأنابيب الخاصة بنا. سنصنع أنابيبنا كما كنا نفعل في الماضي.” (REUTERS)

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