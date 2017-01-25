” توشيبا ” تطرح شاحن ذكي قادر على نسخ محتويات الهاتف

طرحت شركة #توشيبا اليابانية لصناعة الالكترونيات جهازا جديدا قادرا على شحن #الهواتف_الذكية وصنع نسخة احتياطية لمحتوياتها في نفس الوقت.

وقال الخبراء في توشيبا أثناء عرض الجهاز الجديد في معرض IFA-2016 الذي حصل في برلين: “القطعة الجديدة عبارة عن جهاز صغير يشبه صحنا لونه أبيض، وهو عبارة عن جهازين مجموعين بقطعة واحدة، فهو (شاحن وقرص تخزين) في آن معا، ومن الممكن وصله بالهاتف الذكي عن طريق مداخل الـ (USB-C أو USB-A)”.

وأشاروا إلى أن عملية تخزين معلومات الهاتف في هذا الجهاز الجديد بسيطة جدا، فعند وصله بالهاتف تبدأ عملية الشحن وفي نفس الوقت تبدأ ذاكرة الجهاز بصنع نسخة احتياطية لمعلومات الهاتف كالأرقام والصور وسجل المكالمات وغيرها وفقاً لقناة روسيا اليوم ، كما يمكن استخدام المعلومات التي تخزن داخله لإرسالها عبر الإنترنت في وقت لاحق.

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