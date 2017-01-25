جائزة ألمانية مرموقة لزوجين أمريكيين لاكتشافهما نوعين من الفيروسات الورمية

حصل زوجان أمريكيان على جائزة “باول إرليش ولودفيج دارمشتيتر” الألمانية المرموقة تكريماً لجهودهما في اكتشاف نوعين من الفيروسات الورمية.

ومن المقرر أن يتسلم الزوجان يوان تشانغ 57 عاماً وباتريك إس. مور 60 عاماً الجائزة التي تبلغ قيمتها 120 ألف يورو يوم 14 آذار (مارس) المقبل في كنيسة “باولسكيرشه” بمدينة #فرانكفورت الألمانية ، ويعمل الباحثان سوياً في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

وذكر مجلس المؤسسة المانحة للجائزة أن الزوجين لم يكتشفا فقط نوعين من الفيروسات الورمية، بل طورا أيضاً وسائل يمكن من خلالها اكتشاف المزيد من الفيروسات الورمية غير المعروفة حتى اليوم.

وأضاف المجلس أن إصابة من بين كل ست إصابات بالسرطان في العالم يرجع سببها إلى عدوى فيروسية. ( DPA )

عكس السير