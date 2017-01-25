ديباي يودع 4 لاعبين فقط من مانشستر يونايتد !

أثار اللاعب الدولي الهولندي #ممفيس_ديباي، التساؤلات والتأويلات حول علاقته بزملائه السابقين في نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي ومدرب الفريق الذي غادره، الأسبوع الماضي، نحو نادي ليون الفرنسي.

وخص ديباي، أربعة لاعبين فقط من مانشستر يونايتد بتغريدات الوداع، بينما تجاهل باقي زملائه بحسب صحيفة إيلاف ، بالإضافة لمدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووجه ديباي رسائل وداع لكل من الإنكليزيين واين روني ولوك شاو، والفرنسي بول بوغبا والإسباني ديفيد دي خيا، عبر موقع “تويتر” للتواصل التواصل الاجتماعي.

وقال ديباي في تغريدته لروني :”شكراً لك يا أسطورة على كل شيء، هذا جعلني أشعر وكأني في بيتي”.

وودع ديباي، لوك شاو بقوله:”سأفتقدك أيها الولد، واصل الكفاح”.

وقال لبوغبا: “شكراً بول، وحتى معركتنا المقبلة على أرض الملعب.. كن شجاعاً”، قبل أن يختتم سلسلة تغريداته بتوديع دي خيا حيث كتب :”استمر في الإنقاذ، شعرت معك بالأمان”.

وعن جماهير مانشستر يونايتد، قال ديباي :”شكرا لكم على جميع الذكريات خلال فترة تواجدي كلاعب في صفوف الشياطين الحمر، لا أنسى دعمكم أبداً”.

وكان مامفيس ديباي، قد انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2014، حيث استقدمه المدرب السابق للفريق، مواطنه لويس فان غال، لكنه وجد تجاهلاً كبيراً في الموسم الجاري، من طرف المدرب مورينيو، ما جعله يرحل، في “الميركاتو” الشتوي” الحالي، إلى نادي ليون بعقد لمدة 4 سنوات مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

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