سامباولي يكشف : فضلت إشبيلية على تدريب تشيلسي

كشف الأرجنتيني خورخي سامباولي عن رفضه عرض تدريب نادي #تشيلسي الإنكليزي، في الصيف الماضي، قبل قبول الإشراف على الإدارة الفنية لفريقه الحالي، #إشبيلية الإسباني، خلفاً لأوناي ايمري الذي رحل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سامباولي في تصريحات لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “كانت هناك الكثير من الفرق المهتمة لكن الاتصال جاء من مونتشي (المدير الرياضي لنادي اشبيلية) وبالنسبة لنا كان هذا الخيار مثيراً للاهتمام للغاية.لقد كنا كذلك في مفاوضات مع تشيلسي.

وأضاف مبدياً سعادته مع ناديه الجديد :”إشبيلية مدينة رائعة بها كثير من الشغف والاهتمام بكرة القدم، وحين أكون في الملعب أجد كل شيء مذهلًا، الأهازيج وأغاني المشجعين”.

و أعرب المدرب الأرجنتيني عن تفاؤله وطموحه الكبيرين في التنافس على لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي حين قال: “سوف نقاتل على لقب الدوري بما نمتلكه”.

وتابع موضحاً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “أردت في البداية تخطي المركزين الخامس والسادس وأردت رؤية ظهور مستويات من التمرد والقتال لدى اللاعبين للوصول إلى مراكز أعلى.ينبغي عليك أن تحلم دائماً أن تعيد تجديد نفسك بانتظام للحفاظ على سحرك”.

وقد نجح سامباولي في قيادة اشبلية لاحتلال المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب “الليغا” ، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد المتصدر، مع امتلاك هذا الأخير لمباراة مؤجلة مع نادي فالنسيا.

عكس السير