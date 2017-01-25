ستوك سيتي يسخر من مانشستر يونايتد و قيمة نجمه بوغبا

جدد نادي #ستوك_سيتي الإنكليزي سخريته من مواطنه مانشستر يونايتد، وهذه المرة من لاعبه الفرنسي #بول_بوغبا والمبلغ الضخم الذي دفعته إدارة الشياطين الحمر لاستعادة اللاعب من يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت سخرية ستوك سيتي عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد مباراة الفريقين في البريميرليغ، وذلك في سياق رده على مغرد قال بأن جلين ويلان أقل لاعبي الوسط حركة في الدوري، وبالتالي فهو بحاجة إلى دعم خاص.

ورد الحساب على كلام المغرد الذي يبدو من أنصار الفريق بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “هذا غريب، إنه لم يخرج الـ89 مليون باوند من جيبه الخلفي بعد!”، وذلك في إشارة القيمة المالية التي دفعها مانشستر يونايتد لاستعادة بوغبا.

وهذه المرة الثانية التي يسخر فيها ستوك سيتي من مانشستر يونايتد خلال 24 ساعة، حيث كتب حساب النادي على “تويتر”من المؤسف فقدان نقطتين في مباراتنا أمام فريق خارج الأربعة الأوائل!”، وذلك في تعليقه على نتيجة المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي.

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