شركة ” كادبوري ” تتولى رعاية الدوري الإنكليزي لمدة 3 مواسم

أعلنت رابطة #الدوري_الإنكليزي الممتاز عن تعاقدها مع شركة “كادبوري” الشهيرة لصناعة الشوكولاتة، لتصبح الراعي الرسمي للدوري الإنكليزي.

وأوضحت صفحة “البريميير ليغ” الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “كادبوري” ستقوم برعاية البطولة لمدة 3 مواسم بداية من موسم 2017/2018.

ويتضمن عقد الرعاية عدة بنود أهمها رعاية الشركة لجوائز “البريميير ليغ” الفردية على غرار لقب الهداف ولقب الحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه.

وكان “البريميير ليغ”، في شراكة مع بنك “باركليز” البريطاني الشهير لعدة سنوات طويلة، غير أن الشراكة انتهت في نهاية الموسم الماضي، والذي شهد تتويج ليستر سيتي باللقب، ولم يتم الإعلان عن الراعي الجديد حينها .

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