شقيق غريزمان يثير الجدل حول مستقبل أخيه

ثار ثيو غريزمان، شقيق اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان، الجدل حول امكانية رحيل نجم فريق #أتلتيكو_مدريد الإسباني إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية عدة قد تحدثت، الأسبوع الماضي، عن انتقال أنطوان غريزمان إلى مانشستر يونايتد، في “الميركاتو” الصيفي المقبل طبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، وأنّ المهاجم الفرنسي قد اتفق مع إدارة النادي الإنكليزي العريق على كافة الشروط ، كراتبه الأسبوعي، وحمله لقميص رقم “7” الأسطوري.

وقد زاد ثيو غريزمان من اثارة التكهنات و التأويلات الخاصة بمستقبل شقيقه، من خلال تغريدة “غريبة” أبدى من خلالها اعجابه بمانشستر يونايتد، وكأنّه يُلمح بقرب انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى “أولد ترافورد”.

وغرّد ثيو غريزمان، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، موجهاً كلامه للاعب الهولندي ممفيس ديباي، المنتقل مؤخراً من مانشستر يونايتد، إلى نادي ليون الفرنسي.

وقال ثيو غريزمان:”عذراً ممفيس.. أعتقد أن أولد ترافورد أفضل”، وذلك بعد المباراة الأولى، التي خاضها ديباي مع ليون.

يُشار أنّ الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، قد صرح، مؤخراً، أنّه لن يحتفظ بأي لاعب يريد الرحيل، وذلك رداً على سؤال حول الاتفاق المزعوم بين غريزمان و مانشستر يونايتد.

عكس السير