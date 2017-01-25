صورة صادمة لكمية السكر الموجودة في عبوة شوكولا ” نوتيلا “

انتشرت صورة صادمة تٌظهر العبوة الشهيرة لشوكولا #نوتيلا وهي مليئة بطبقات من 5 عناصر رئيسية للعلامة التجارية هي: زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق اللبن المنزوع الدسم والسكر.

وكانت الصدمة في أن السكر الأبيض يشغل نصف الإناء تماما، وانتشرت الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أُعيد تداول الصورة بين المستخدمين أكثر من 28.700 مرة.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) أن هنالك مخاوف من إمكان الإصابة بالسرطان بسبب شوكولا نوتيلا، حيث قيل أن زيت النخيل يعتبر من المواد المسرطنة أكثر من أي زيت آخر.

ولكن نفت شركة فيريرو، المصنعة لشوكولا نوتيلا، هذه المزاعم حول زيت النخيل، حيث وضحت أنها تستخدم زيت النخيل ذا المواصفات العالية والآمن والسليم.

ولم تؤكد الشركة أو تنفِ ما إن كانت الصورة المنتشرة حديثا والتي تجتاح الإنترنت، تُمثل بدقة كبيرة نسب المكونات الموجودة في كل إناء من شوكولا نوتيلا، كما قالت إن وصفتها سرية للغاية.

وذكرت نوتيلا من خلال المعلومات الغذائية الموجودة على الإناء وعلى موقعها الالكتروني، أن كل ملعقة كبيرة (15 غراما) تحتوي على 8.5 غرامات من السكر طبقاً لما اوردت قناة سكاي نيوز ، وهو ما يعني أن كل إناء (400 غرام) يحوي كمية ضخمة من السكر، أي أكثر من نصف وزن الإناء.

وتبين الصورة وجود مكونات أخرى ضمن طبقات مميزة، بما في ذلك زيت النخيل المثير للجدل. ويعتبر زيت النخيل عنصرا أساسيا في صناعة شوكولا نوتيلا، وذلك من أجل إضفاء الملمس السلس والتحكم بمدة الصلاحية.

ويعد زيت النخيل الأرخصَ ثمنا في الأسواق، لذا فإن تغيير هذا المكون سيكلف شركة فيريرو مبلغا إضافيا يتراوح من 8 إلى 22 مليون دولار سنويا.

وقالت فيريرو: “أحد أهم القواعد الغذائية الأساسية بالنسبة للشركة هي أن كميات الوجبات الصغيرة تساعد الناس على التمتع بأطعمتهم المفضلة باعتدال، ووضع التعليمات على منتجاتنا يمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة ويساعدهم على التأكد من قدرتهم على التمتع بتناول شوكولا نوتيلا ضمن نظام غذائي متوازن”.

وذكرت الشركة عقب انتشار مخاوف الإصابة بمرض السرطان مؤخرا، أن صحة وسلامة المستهلكين تعتبر الأولوية المطلقة بالنسبة لفيريرو، كما أكدت أن منتجاتها آمنة تماما.

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