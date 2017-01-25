صينيتان تلتقيان بأمهما بعد 28 عاماً من اختطافهما

التقت إمرأتان في شمال #الصين بأمهما بعد 28 عاماً من اختطافهما وبيع كل واحده منهما لأسرة مختلفة، بحسب صحيفة “ساويث تشينا مورنينج بوست”.

وعرضت الصحيفة صورا للمرأتين، هوانج روشيو، وهوانج روشيانج، اللتين تبلغان من العمر 42 و 48 عاما، وهما تعانقان أمهمها، شيانج (72 عاما)، من مقاطعة شاناكسي، شمال البلاد.

وفي عام 1988 عندما كانتا تبلغان من العمر 13 و18 عاماً اقتادهما ابن عمهما إلى مدينة كايفينج، في مقاطعة هينين، على بعد مئات الكيلومترات من المنزل، وباعهما إلى أسرتين في منطقتين مختلفتين.

وتمكنت روشيو من الاتصال بأمها في 2015 بفضل مساعدة متطوعين والشرطة، ولكن الأسرة تأخرت لوقت أطول في تحديد مكان روشيانج، مما استدعى إجراء مداهمات لمنازل واستجواب شهود وإجراء تحليل للحمض النووي.

والتقت الأسرة مجدداً في مشهد مؤثر تخلله الكثير من الدموع. وتنتشر في الصين حالياً عصابات تخطف الاطفال والنساء من المناطق الريفية، بهدف بيعهم إلى أباء لم يتمكنوا من الإنجاب أو لرجال يريدون الزواج من نساء. ( EFE )

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