علماء : المثلجات قد تسبب أمراض القلب

من الأفضل لمن يعتني بصحته وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها أن يتخلى عن تناول مثلجات منتجة بطريقة صناعية.

و توصل مختصون أمريكيون إلى هذه النتيجة بعد أن اتضح لهم أن هذا الطعام اللذيذ المصقَّع المعروف شعبيا بالبوظة أو الآيس كريم قد يسبب مفاعيل سلبية في منظومة القلب والأوعية.

والمثلجات تتمتع بشعبية كبيرة جداً مع أن المنتجين يدخلون فيها شوائب كثيرة مضرة لصحة الإنسان في تركيبته وفقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقد صرح الباحثون الأمريكيون بأن المنتجين بدأوا إضافة شوائب غذائية بينها ما لا يتسبب وحسب بالسرطان، بل قد يسفر عن مشكلات في منظومة القلب والأوعية أيضا.

فتوجد في المثلجات بدائل للسكر وعوامل للاستحلاب ومقويات للذوق واصباغ ودهون غير طبيعية في قائمة الشوائب التي تدخل في مكونات المثلجات. وقد تكون هذه الشوائب خطرة جدا على من يعاني من الوزن الزائد وازدياد الكولسترول في الدم ومشكلات في الكلى والمرارة (الحوصلة الصفراوية).

وأشار المختصون إلى أن محبي المثلجات من الأفضل أن يعدوها بأنفسهم على أساس المكونات الطبيعية. أما الشوائب التي يمكن إضافتها إلى المثلجات فيجب أن تحتوي على متعددات الفينول مثل الجوز واللوز والبندق والكاكاو والشوكولا. وحال إعداد المثلجات بهذه الطريقة فإنها ستفيد جسم الإنسان بشرط تناولها بكميات معتدلة.

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