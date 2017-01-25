علماء : بعض البكتيريا الأرضية قد تعيش على كوكب ” المريخ “

تنبأ علماء أحياء أمريكيون بأن بعض مجموعات #البكتيريا القديمة الموجودة على الأرض قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف البرد وهواء #المريخ المتخلخل.

وقد أجرى العلماء تجاربهم على ميكروبات من نوع Methanothermobacter wolfeit وMethanosarcini barceri وMethanobacterium formicicum علما بأن هذه الكائنات المجهرية تعيش في ظروف انعدام الأكسيجين وتنتج الميثان.

وأظهرت تجارب علماء الأحياء أن هذه البكتيريا القديمة المذكورة أعلاه تستطيع أن تعيش لمدة 3-21 يوما في ظروف الضغط الجوي المنخفض جدا للمريخ والبالغ 0.006 من الضغط الجوي الأرضي وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، مما يدل على أن هذه الكائنات المجهرية بإمكانها أن تعيش على المريخ.

وينوي المختصون الأمريكيون مواصلة بحوثهم ويخططون بالدرجة الأولى لتقدير قدرة البكتيريا القديمة على الصمود في ظروف درجة حرارة تقارب الـ100 درجة مئوية ناقصا وهي درجة حرارة مناطق المريخ الباردة.

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