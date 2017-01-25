فرنسية تبث مشاهد محاولة انتحارها حرقاً مباشرة على ” فيس بوك “

حاولت شابة فرنسية أن تضرم النار بنفسها في محطة وقود وتبث صور انتحارها مباشرة على فيس بوك، بحسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية.

وقالت الشرطة إن الشابة البالغة من العمر 18 عاماً “في وضع حرج جداً”.

وجهزت هاتفها ليلتقط مشاهد انتحارها، وسكبت الوقود على نفسها، ليلة الجمعة السبت في لا روشيل على الساحل الغربي لفرنسا، بحسب الصحف المحلية.

وشاهد أصدقاء لها على “فيس بوك” مقطع الفيديو المباشر، فأبلغوا أجهزة الانقاذ، ثم عثر عليها عند الساعة 4.15 فجراً وهي في وضع حرج، فنقلت إلى إحدى مستشفيات المدينة. ( AFP )

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