فوائد صحية رائعة لشرب الماء في أباريق و أكواب نحاسية

استُخدمت الأواني والأكواب النحاسية قديماً، لكن التطوّر في صناعة الألومنيوم والزجاج وسهولة تنظيفهما أزاح هذا الاستخدام التقليدي، على الرغم من فوائده الصحية. قد يكون الطهي في أوانٍ نحاسية مستبعد، لكن بالإمكان شرب الماء في أكواب وأباريق مصنوعة من النحاس لتزويد الجسم بعدة فوائد ، إليك أهمها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

* تخزين الماء في أباريق نحاسية يسمح لجزيئات دقيقة جداً من النحاس بالتسلل إلى المياه وإضافة عناصر مفيدة للصحة، إلى جانب إطالة أمد التخزين في حد ذاته.

* من أهم فوائد شرب الماء من أباريق وأكواب نحاسية تحسين الهضم، وتسهيل مروره، وتقليل الالتهابات المعوية وتفادي عُسر الهضم.

* تساعد الكميات الضئيلة من النحاس على تحسين وظائف الكليتين والكبد، وتحسين امتصاص الجسم للمغذيات.

* يلعب النحاس دوراً فعّالاً في تحطيم دهون الجسم وتسهيل حرقها، وبالتالي نجاح إجراءات التخسيس وضبط الوزن.

* نظراً لأن النحاس عامل مضاد للالتهابات يساعد شرب الماء في أكواب نحاسية على شفاء الجروح بسرعة.

* يحارب النحاس الجذور الحرة التي تسرّع ظهور التجاعيد ومظاهر التقدم في العُمر الأخرى. أي أن شرب الماء في أكواب نحاسية يبطئ الشيخوخة.

* من فوائد تخزين الماء في أباريق وأكواب نحاسية خفض الكولسترول والدهون الثلاثية، وتحسين صحة القلب.

* بحسب الجمعية الأمريكية للسرطان يساعد النحاس على محاربة الأورام الخبيثة.

* تخزين الماء في أباريق نحاسية يساعد على القضاء على البكتريا المسببة للإسهال.

* يساهم النحاس الذي ينتقل إلى الماء عند تخزينه في أباريق نحاسية في تحسين عمل الغدة الدرقية.

* من فوائد شرب الماء في أكواب نحاسية تنشيط الدماغ، وزياة امتصاص خلاياها للفسفور اللازم للأداء الذهني اليقظ.

* يحارب النحاس التهاب المفاصل والأنيميا.

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