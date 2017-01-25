فيرغسون : لا يمكن تحطيم رقم روني مع مانشستر يونايتد

يثق المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، #أليكس_فيرغسون، في أنه لا يمكن لأي لاعب تجاوز رقم القائد #واين_روني، بتسجيله 250 هدفاً مع النادي.

وقال فيرغسون، الذي تعاقد مع روني وعمره 18 عاماً في 2004، عن تحطيم روني لرقم بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفاً مع يونايتد عندما سجل هدفه 250 في مرمى ستوك سيتي السبت الماضي: “كان إنجازاً متميزاً”.

وأضاف فيرغسون لهيئة الإذاعة البريطانية : “حالياً من الصعب أن تجد أندية تحتفظ بلاعبين لمدة عشر سنوات.. جوزيه مورينيو ذكر اسم ماركوس راشفورد وأن هناك فرصة لهذا اللاعب الشاب لتحطيم الرقم في حال بقائه في يونايتد وتطوير مستواه بنفس الطريقة التي يملكها روني.. لكن هذا هدف كبير للغاية لتحقيقه”.

وأشاد فيرغسون بالطريقة التي حول بها مورينيو مسار الفريق بعد بداية متذبذبة.

وقال فيرغسون عن ثالث مدرب تولى مسؤولية الفريق عقب اعتزاله في 2013: “اعتقد أنه قام بعمل رائع.. الفريق لم يؤد بشكل جيد ويجب عليك إيجاد الحلول لتصحيح ذلك.. أعتقد أن جوزيه وجد الحلول الآن.. كانت هناك فترة في بداية الموسم عندما كان يتخذ القرارات وانفعالاته واضحة.. أنت تراه الآن.. فهو هادئ ويسيطر على الأمر، الفريق يؤدي بشكل رائع حقاً لكنه سيئ الحظ للغاية”.

وأضاف مدرب يونايتد سابقاً: “لو لم يتعادل الفريق في كل هذه المباريات كان بمقدوره منافسة تشيلسي المتصدر الحالي.. هذا جانب مؤسف لكنه يتعايش مع هذا الأمر”.

ويملك يونايتد، سادس ترتيب الدوري، فرصة لبلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية في ملعب ويمبلي لأول مرة مع مورينيو عندما يخوض إياب الدور نصف النهائي أمام هال سيتي وله أفضلية الفوز 2-0 في مباراة الذهاب. ( reuters )

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