قتلا آخر و كانا يخططان لقتل ثالث .. ألمانيا : القبض على لاجئين سوريين قتلا لاجئاً سورياً في مركز للإيواء

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئين سوريين متهمين بقتل لاجئ سوري آخر (محمد الرنة – 26 عاماً)، كانت وجدت جثته داخل غرفته بمركز لإيواء اللاجئين قبل أيام.

صحيفة إيبوخ تايمز الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة ألقت القبض على لاجئين سوريين مشتبه بقيامهما بالجريمة.

وأشارت إلى أن اللاجئين البالغين من العمر 19 و22 عاماً، قاما بارتكاب جريمتهما صباح يوم الجمعة الماضي.

واعترف الاثنان خلال التحقيقات بأنهما أقدما على جريمتهما بقصد السرقة، كما اعترفا بمشاركتهما بجريمة قتل ثانية في منطقة أخرى، بهدف السرقة أيضاً، إضافة للتخطيط لقتل ثالث للسبب ذاته.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت عند اكتشافها لجثة الضحية، أنه لا يوجد أي دليل على ارتباط الحادثة بدوافع كراهية للأجانب.

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عكس السير