“كريم تبييض ” يدمر حياة فتاة في السعودية قبل زواجها

أدى كريم “تبييض” مجهول المصدر والتركيب اشترته فتاة في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية إلى احتراق جسدها وتشويه وجهها، وذلك قبل 3 أشهر فقط من زواجها، بعد أن حصلت عليه من إحدى التاجرات على موقع التواصل “أنستغرام”.

وقال الطبيب المعالج للحالة، إن الفتاة استخدمت الكريم المجهول المصدر مدة شهر كامل قبل ظهور أي مؤشرات سلبية، ومع بدء الشهر الثاني أخذت تصبغات في الظهور على البشرة حتى تغير لون بشرتها بالكامل.

وذكر عميد كلية الصيدلة، الدكتور عبدالله اليوسف، في جامعة “تبوك”، إنه بعد فحص المادة المستخدمة تبين أنها مادة علاجية ومرخصة، لكنها خلطت واستخدمت بطريقة خاطئة ، وفقا لما أوردته صحيفة مكة ، مبينًا أنّ التخلص من آثارها يستغرق 5 سنوات.

وحذر اليوسف من استخدام أي خلطات أيا كان نوعها، خاصة أن بعض مواد “الأكرتين” و”الهيدروكروتوزون” انتشرت عمليات خلطها واستخدامها للبشرة دون أي دليل علمي، لافتا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين خلط الدواء وتركيبه.

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