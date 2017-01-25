كنيس يهودي يجمع المال لشراء منزل لاستقبال عائلة سورية في لندن

يخطط الكنيس اليهودي الليبرالي الذي يقع في “ستريتهام” جنوبي لندن لتوفير منزل من غرفتين لاستقبال عائلة سورية لاجئة.

ويحتاج الكنيس لـ 50 ألف جنيه استرليني لتجديد شقة في مبنى كان سابقاً مدرسة، وقد تطوع مهندسان معماريان للعمل في تجديد وبناء المنزل.

ونقلت هيئة الإذاعة الهولندية عن “أليس ألفاندري” صاحبة المبادرة قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “اللاجئين الذين سيتم استقابلهم على الأغلب مسلمون ولكن لا مشكلة في ذلك”.

وأضافت أن والدها نزح من مصر عام 1950 وأن عائلتها تعرف معنى اللجوء ومعاناته، وأنهم حصلوا حينها على ملاذ آمن، لذلك تريد أن ترد الدين للجيل الجديد.

وسيتم البدء بالمبادرة رسمياً في 25 شباط وهو اليوم الذي يحيي فيه اليهود نزوحهم الكبير من مصر.

ونشأت فكرة توفير منزل لعائلة سورية من وعد منطقة لامبيث جنوب لندن باستقبال 20 عائلة سورية من ـصل خطة حكومية لاستقبال 20 ألف منهم بحلول عام 2020.

وحتى الآن تم استقبال 6 عائلات في منطقة لامبيث، ومن بينهم عائلة من زوجين و4 اطفال يسكنون في بيت ريفي لمطران “كاتنبري” جاستن وليبي.

وكانت مساجد وكنائس يهودية أخرى إلى جانب كنائس مسيحية، قد جمعوا أموالاً أيضا لمساعدة اللاجئين، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

عكس السير