لم يبق سوى سوري واحد .. شركة ألمانية تعبر عن خيبة أملها من انسحاب عشرات لالاجئين من برنامج تأهيل وظيفي

قالت صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” الألمانية المحلية، إن 70 لاجئاً قاموا العام الماضي بالتقدم للالتحاق ببرنامج التأهيل الوظيفي في شركة غونتر بابنبورغ للمقاولات في مدينة هاله الواقعة شرقي ألمانيا، لكنهم انسحبوا بعد مرور عام، ما أصاب الشركة بخيبة أمل.

ونقلت الصحيفة عن أنجيلا بابنبورغ المديرة التنفيذية للشركة أنه “تم بالفعل تأهيل هؤلاء اللاجئين ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال”.

وتعلق بابنبوغ قائلة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السبب في ذلك يرجع إلى العروض الجديدة التي يتلقاها اللاجئون من قبل المؤسسات التعليمية، ولهذا لا يكملون الدورة.

وتستطرد انجيلا موضحة أنها كانت ترغب في تدريبهم وتعليمهم خلال 3 سنوات ليصبحوا سائقين محترفين ومساعدي بناء وكذلك عمالاً على آلات البناء.

علاوة على ذلك ورد عن مكتب العمل أن الكثير من اللاجئين لم يبقوا في مدينة هاله بعد أن أتموا التدريب بشركة المقاولات المذكورة وبناءاً عليه حصلوا على شهادة خبرة وغادروا المدينة قبل أن يطبق عليهم قانون الاندماج الجديد الصادر في سبتمبر /أيلول عام 2016 و الذي يلزم اللاجئين بالبقاء في ذات المدينة التي وصلوا إليها.

وأضافت الصحيفة أن 69 لاجئاً غادروا الشركة ولم يبق سوى لاجىء سوري وحيد يبلغ من العمر 22 عاماً متزوج وله طفل، وقالت بابنبورغ عنه: “إنه يتابع تأهيله ليصبح متخصصاً في مجال الأعمال الصناعية، وفي حال صعب عليه هذا التأهيل يمكنه تغيير الاختصاص والدخول في دورة تأهيلية في إدارة الأعمال المكتبية وعندما يجتاز ذلك بنجاح سيتم قبوله في الشركة إما في مجال الصناعة أو إدارة الأعمال”.

عكس السير