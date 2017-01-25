مسؤول إيراني يصل دمشق لتزويد بشار الأسد بأحدث التعليمات بعد محادثات الأستانة

وصل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الاربعاء إلى دمشق قادماً من بيروت.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حسين أمير عبداللهيان وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، وكان في استقباله لدى وصوله أعضاء من مجلس الشعب السوري.

وقالت الوكالة إن عبداللهيان سيبحث خلال زيارته إلى سوريا آخر التطورات الاقليمية والدولية، والعلاقات البرلمانية بين البلدين .

وكان عبداللهيان قد التقى خلال زيارته إلى لبنان بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. (DPA)

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