مسعود بارزاني : أتوقع بقاء بشار الأسد في السلطة .. و زيارتي لسورية و لقاؤه ليسا أمراً مستحيلاً ” مستقبلاً “

قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إنه لا يعتقد أن سوريا سترجع كما كانت، متوقعاً بقاء بشار الأسد في السلطة.

وقال بارزاني في لقاء له مع صحيفة الشرق الأوسط، يوم الاثنين الماضي : “من المستحيل أن ترجع سوريا كما كانت .. أعتقد أن شرق وغرب الفرات سينقسمان .. سيكون لهاتين المنطقتين وضع خاص بكل منهما .. وفي سوريا هناك صفقة بين أمريكا وروسيا لكن من الذي تضر من هذه الصفقة ؟ من الذي باع ؟ من اشترى ؟ لا أدري”.

ورداً على سؤال حول إمكانية زيارة سوريا ومقابلة بشار، قال : “في الوقت الحاضر صعب، لكن في المستقبل ليس هناك مستحيل”.

وتوقع بارزاني بقاء بشار الأسد، لافتاً إلى أن “هذا ما توحي به تطورات الموقف هناك”.

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