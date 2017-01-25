موجة ” زكام ” تجتاح الشمال الألماني

العيادات أضحت ممتلئة بشكل غير مسبوق، حالات التهاب الرئتين تتزايد بالمشافي نظرا للانتشار السريع للجراثيم عن طريق الجهاز التنفسي، وموجة الزكام تجتاح الشمال الألماني.

راديو شمال ألمانيا علق على ذلك بالقول، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العدوى تنتقل في كل مكان وليس فقط عن طريق العطس أو السعال ولكن عن طريق الاتصال المباشر.

ونشر الراديو محاكاة عن طريق الكومبيوتر تشرح انتشار مسببات المرض في المترويات عندما يكون فيها شخص حاملاً للمسبب.

إنتقال الجراثيم ينشأ في معظم الأحوال عن طريق الملامسة في مساحات ضيقة مع المريض وفي حالات أقل عن طريق السعال أو العطاس.

ويجب ابتعاد المريض عن العامة أو العكس أو تغطية أنفه وفمه عن طريق وشاح لأنه وعلى سبيل المثال سيضغط على زر الخروج عندما يريد مغادرة المترو وهناك سيترك جراثيم / فيروسات والتي ستنتقل بدورها لأشخاص آخرين بعدها، وفي خلال ساعات قليلة ستنتشر المسببات في كامل شبكات المترو الأمر الذي سيسبب نظرياً انتقال العدوى لآلاف الأشخاص.

الجسم البشري ليس منيعاً أمام الانفلونزا، فالفيروسات تغير نفسها دورياً و لذلك تكون ردود فعل الجهاز المناعي مختلفة.

والحل الوحيد لتجنب الإصابة في الأماكن العامة هو ارتداء قفازات دائماً وغسل اليدين بالصابون بشكل جيد، كما يجب الجلوس بجانب وسائل التدفأة حيث يكون الهواء ساخناً وجافاً مما يجعل الأنف رطباً ولا يعطي أي فرصة للمسببات بالدخول إلى الجسم.

ويختم الراديو : “في حال إصابتك بالرغم من كل الاحتياطات فيجب عليك الذهاب على الفور إلى الطبيب على الأقل لتجنب تطور الانفلونزا إلى التهاب في الرئتين”.

عكس السير