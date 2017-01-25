ميركل تدعو الألمان لتفهم اللاجئين أكثر : ” لو أنني قدمت من سوريا لما فهمت كل شيء في الحال كما هو عندنا ! “

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكرها للمتطوعين الذين ساعدوا اللاجئين، وبشكل خاص للمتواجدين في بايرن، حيث وصل غالبية اللاجئين إليها أولاً.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مناسبة كنسية بمدينة فورتزبرغ البافارية، وفق الترجمة التي أوردها موقع دير تلغراف عن صحيفة “دي فيلت”.

وأكدت ميركل أن الاستعداد للاندماج مطلوب من الجانبين، اللاجئين والمواطنين، وأن اللاجئين الذين ليس هناك أفق لبقائهم في البلاد، عليهم مغادرتها.

ودعت ميركل المواطنين الألمان لتفهم اللاجئين أكثر، وضربت مثلاً عن صعوبة ما يمرون به قائلة : “لو أتيت من سوريا أو أفغانستان إلى ألمانيا، لما فهمت كل شيء في الحال، كما هو منظم عندنا، إذ لم يكن فهم كل هذا بعد الوحدة الألمانية أمراً بسيطاً، صدقوني”.

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