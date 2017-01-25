ميليشيات حزب الله و إيران تسيطر على منطقة جديدة شرق حمص بعد معارك مع ” داعش “

سيطر مقاتلو حزب الله اللبناني مدعوماً بمسلحين شيعة من جنسيات مختلفة، على منطقة جديدة شرق مدينة حمص في طريقهم باتجاه السيطرة على مناجم الفوسفات في عمق البادية السورية.

وذكر مصدر ميداني لوكالة الأنباء الألمانية أن “مقاتلي حزب الله وحلفاءهم سيطروا فجر اليوم على منطقة بئر الفواعرة جنوب شرق مطار التيفور العسكري بعد دحر مسلحي داعش منها”.

واعتبر المصدر أن السيطرة على منطقة بئر الفواعرة وهي أحد أكبر التجمعات السكنية في الطريق إلى مناجم الفوسفات، من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف العملية العسكرية لحزب الله في المنطقة إضافة إلى تأمين مطار التيفور العسكري الذي يعد نقطة انطلاق للطيران الحربي للتغطية على العملية العسكرية.

وسيطر مقاتلو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي، على حاجز الكازية المعروف باسم مفرق القريتين جنوب شرق مدينة حمص السورية.

ويخوض عناصر الميليشيات الشيعية منذ نحو 15 يوماً، معارك عنيفة على اتجاه مناجم الفوسفات الكائنة شرق مدينة القريتين حيث أفادت مصادر سورية واسعة الاطلاع بأن المعارك تهدف إلى الوصول لمناجم الفوسفات المعروفة باسم “الشرقية وخنيفيس″.

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