” نموذج من الغدر التركي منذ الحكم العثماني ” .. تلفزيون بشار الأسد يفبرك تصريحات على لسان سفير السعودية في تركيا

فبرك تلفزيون بشار الأسد تصريحات على لسان سفير السعودية في تركيا “عادل مرداد”، ونشرها عبر موقعه الرسمي.

وزعم التلفزيون النظامي أن سفير السعودية في أنقرة قال إن “تحول الموقف التركي تجاه سوريا يعد نموذجا آخر من الغدر التركي منذ الحكم العثماني للدول العربية”.

وأضاف التلفزيون ناسباً التصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن تركيا هي المسؤولة عن الخسائر البشرية للمدنيين وملايين المشردين واللاجئين في سوريا.

وسرعان ما أعلنت سفارة السعودية في تركيا أن ما تم تداوله من تصريحات للسفير عادل مرداد نسبت لموقع الـ BBC حول العلاقات السعودية – التركية مفبركة.

وذكرت السفارة في بيانها : “بالإشارة إلى ما تم تداوله من تصريحات مزعومة للسفير عادل بن سراج مرداد ومنسوبة إلى موقع BBC حول العلاقات السعودية التركية والأزمة السورية، تود السفارة أن توضح بأنه هذه التصريحات مفبركة حيث أن السفير عادل بن سراج غادر تركيا قبل ثلاثة أسابيع بعد انتهاء فترة عمله، كما أن السفير مراد لم يدل بأي تصريحات سواءً للـ BBC أو أي وسيلة إعلامية أخرى خلال الأشهر الماضية”.

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