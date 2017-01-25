هل تقلص ارتفاع أعلى جبل في العالم ؟

قررت وكالة مسح هندية إرسال بعثة علمية إلى قمة جبل إفرست لقياس ارتفاعها بدقة، بعد شكوك في أن أعلى جبل في العالم تقلص طوله بقدر ضئيل للغاية على خلفية زلزال أبريل 2015.

وأدى الزلزال الذي ضرب نيبال العام قبل الماضي بقوة 7.8 على مقياس ريختر، إلى مقتل الآلاف، كما أعاد تشكيل بعض التضاريس في البلد الآسيوي.

وحسب صور وقياسات للأقمار الصناعية، يعتقد العلماء أن #قمة_إفرست، التي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا، فقدت جزءا ضئيلا للغاية من ارتفاعها، لا يزيد على سنتيمترين ونصف، جراء الزلزال المدمر.

وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية هندية، دفعت تلك الشكوك وكالة المسح إلى التحقق من الأمر، عن طريق إرسال بعثة علمية لتحديد الارتفاع “الجديد” لقمة جبل إفرست.

وقال كبير مساحي الهند سوارنا سوبا راو، إنه سوف يرسل فريقا مكونا من 3 أو 4 من المتخصصين في المسح على أن يكونوا “مهيأين جسديا للوصول إلى هذه النقطة” وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وسوف يرافقهم في مهمتهم متسلقو جبال محترفون.

ومن المقرر أن يقضي الفريق نحو ساعتين فوق القمة، ويقول راو إنها فترة كافية لقياس المسافة بين قمة الجبل وقمر صناعي يحلق فوقهم بدقة متناهية، على أن تعلن النتائج بعد نحو أسبوعين.

عكس السير