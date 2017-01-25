هولندا : العثور على 5 لاجئين داخل شاحنة كانوا يظنون أنها متوجهة إلى بريطانيا

ألقت السلطات الهولندية القبض على 5 لاجئين، تسللوا داخل شاحنة قادمة من بلجيكا.

وسائل إعلام هولندية قالت إن 5 لاجئين، تسللوا يوم الثلاثا لشاحنة عندما توقف سائقها ليستريح وينام في موقف للشاحنات.

وأضافت صحيفة “بي إن داستم” الهولندية المحلية، أن السائق تفاجأ كثيراً عندما بدأ بتفريغ حمولته، وشاهد اللاجئين داخل الشاحنة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التفريغ كان يتم في شركة نوردلاند بمدينة “بيرخن أوبزوم”، وهم من السودان واريتريا.

ونقلت عن السائق قوله، إن الشاحنة كانت مقفلة بشكل جيد لكنهم نجحوا بالتسلل إليها.

ويبدو أن اللاجئين كانوا يظنون أن الشاحنة متوجهة إلى بريطانيا، حيث أن غالبية شاحنات هذه الشركة تتجه إلى هناك.

وقال متحدث باسم الشركة إنها ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها لاجئون داخل شاحناتهم.

ونقلت الشرطة اللاجئين إلى مركز للاستقبال في مدينة “تير ابل”، مشيرة إلى أنهم بصحة جيدة.

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