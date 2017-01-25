” Qkey ” .. مفتاح ذكي لتجربة تصفح آمنة و بسيطة

Qkey هو عبارة عن مفتاح ذكي يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة آمنة وأكثر بساطة وفاعلية أثناء استخدام شبكة الإنترنت.

و يوفر Qkey حلاً لمجموعة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها المستخدم على شبكة الإنترنت بما فيها تذكر كلمات المرور أو تعبئة البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التسوق وغيرها، هذا بخلاف المشاكل الأمنية وتسريب البيانات.

فعند استخدام مفتاح Qkey لن يكون المستخدم بحاجة لتذكر كلمات السر أو تسجيلات الدخول لجميع حساباته على شبكة الإنترنت، كما أنه يوفر تجربة أكثر بساطة من خلال تقديم أداة موحدة لجميع الحسابات المستعملة وذلك بمجرد إدراجه عبر حاسبك الشخصي الأمر الذي يعني إمكانية التسوق على مواقعك المفضلة عبر نقرة زر واحدة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، هذا إلى جانب توفيره لعدة طبقات حماية أمنية للحفاظ على بيانات المستخدم في أمان.

يشار إلى أن مفتاح Qkey متوفر حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه من خلال التبرع بمبلغ 79 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع خلال أسبوعه الأول أن يجمع تمويلاً يزيد عن 30 ألف دولار أمريكي، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 14 فبراير (شباط) المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر مارس (آذار) 2017.

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