ألمانيا : شجار عنيف بين لاجئين سوريين و أفغان ينتهي بسجن أحدهم و نقل آخر إلى المشفى

نشب شجار عنيف يوم الاثنين الماضي، بين عدد من اللاجئين السوريين والأفغان في بلدة زيمباخ، بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وأسفر الشجار عن إصابة عدد من المشاركين فيه، بينهم أفغاني أصيب إصابات بليغة.

وقالت صحيفة “فوخن بلات” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن لاجئاً سورياً استخدم هراوة مدعمة بالمسامير، وضرب بها لاجئاً أفغانياً، ما استدعى نقله إلى المشفى.

وبدأت سلطات مدينة باساو تحقيقاتها بالحادثة التي لم تعرف أسباب وقوعها بداية، فيما اعتقل اللاجئ السوري بتهمة محاولة القتل.

وطالبت الشرطة من يملك معلومات عن الشجار الذي حدث يومها الاتصال على الرقم 085195110.

عكس السير