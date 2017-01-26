إخلاء مريض من مستشفى بريطاني بعدما رفض الخروج منه لمدة عامين ( فيديو )

بعدما رفض مريض برتغالي الخروج من مستشفى بريطاني طوال عامين كاملين، لجأت إدارة المستشفى إلى القضاء للحصول على حكم بإخراجه من المستشفى.

وكان أدريانو غوديس (63 عاماً) دخل مستشفى باغوت في مدينة نروفولك البريطانية إثر إصابته بنوبة قلبية في 2014، ومنذ ذلك الحين رفض غوديس الخروج من المستشفى وظل مقيماً فيه لمدة عامين.

غير أن رواية غوديس مغايرة لما ذكرته إدارة المستشفى، حيث ادعى بأنه أجبر على البقاء في المستشفى بعدما طلب الخضوع لفحوصات في عموده الفقري، ومن ثم نقله إلى مركز لرعاية المسنين.

وقالت مديرة المستشفى آنّا هيلز بأن غوديس رفض جميع العروض التي قدمتها له البلدية لتوفير مأوى له، وأصر على البقاء في المستشفى وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأضافت بأن إدارة المستشفى تعاونت مع عدد من المؤسسات لتأمين مأوى للرجل بعد خروجه من المستشفى.

وفي نهاية المطاف اضطرت إدارة المستشفى للحصول على أمر من المحكمة بإخراج غوديس من المستشفى واستعادة السرير الذي كان يشغله منذ عامين.

يذكر بأن غوديس الذي انتقل إلى المملكة المتحدة للعمل منذ 15 عاماً، يعيش حالياً في شقة تابعة لمجلس المدينة في منطقة سافولك، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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