إسرائيل تقر خطة لاستقبال ” 100 طفل سوري يتيم ” و منحهم الجنسية

صادق وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري تيتم جراء الحرب في سوريا، وحصولهم على جنسية دائمة.

وفق البرنامج الذي ما زال في مراحل التخطيط والتحضير، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من وصول الأطفال فإنهم سيمكثون في مدرسة داخلية، من ثم سينقلون إلى مؤسسات تابعة لوزارة التربية وربما سيتم العثور على عائلات حاضنة لجزء منهم أو عائلات ترغب في تبنيهم في “المجتمع العربي في إسرائيل”.

وبحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، فإنه “في المرحلة الأولى سيمكث الأطفال في إسرائيل بمثابة سكان مؤقتين، أي سيحصلون على هوية إسرائيلية وحقوق متساوية، حيث إنهم سيكونون مواطنين إسرائيليّين بكل معنى الكلمة، ولكن لن يكون بحوزتهم جواز سفر إسرائيلي، ستفحص وزارة الداخلية كل سنة وضعهم وستصادق على بقائهم مجددا، وستضمن إسرائيل للأمم المتحدة أنه بعد مرور أربع سنوات سيحصلون على جنسية دائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا اتضح في مرحلة متأخرة أكثر أن هناك أقرباء عائلة من الدرجة الأولى لهؤلاء الأطفال الأيتام، فسيتم دراسة إمكانية استيعابهم في إسرائيل أيضاً.

ولم ينتقل البرنامج إلى حيز التنفيذ بعد إلا أن “إسرائيل تعمل على المصادقة عليه مع مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات مساعدة إنسانية”.

عكس السير