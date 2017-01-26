ابتكار إسوارة ذكية تحدد فترة الإباضة للإنجاب بنسبة 90%

ابتكر باحثون من #جامعة_زيوريخ بسويسرا إسوارة ذكية تساعد على زيادة فرص #الحمل والإنجاب، من خلال قدرتها على تحديد موعد أفضل أوقات الإباضة لدى المرأة بنسبة 90%.

وقال الباحثون إن جهازهم الذكي الذي أطلقوا عليه اسم “آفا-Ava”، يكتشف ما إذا كانت المرأة على وشك الإباضة عن طريق الكشف على التغيرات الطفيفة التي تحدث في جسم المرأة، مثل معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجلد.

ووصف الباحثون إسوارتهم بـ “فيت بت الخصوبة” طبقاً لما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فجهاز “أفا” يشبه كثيراً الساعة، لكنها لا تخبر مرتديها عن الوقت، بل عن الوقت المناسب لإقامة علاقة حميمية من أجل إنجاب طفل، على حد قول الباحثون.

وترتدي المرأة الإسوارة أثناء نومها، وتنزعها عندما تستيقظ في الصباح الباكر، لترسل الإسوارة البيانات إلى هاتفها الذكي المرتبط بالإسوارة عن طريق تطبيق وبلوتوث.

وتقيس الإسوارة 9 متغيرات تحدث أثناء فترة الحيض، وهي معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد، التي ترتفع معلنة استعداد الجسم لفترة إباضة، بالإضافة إلى معدل التنفس وطول فترة النوم والحركة أثناء النوم.

واختبر الباحثون دقة الإسوارة على 41 امرأة، وأعربوا عن سعادتهم ودهشتهم من أن الإسوارة نجحت في توقع أكثر 5 أيام إباضة لديهن في الشهر بنسبة وصلت 90%، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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