بالفيديو .. أسترالي يبني شبكة من السكك الحديدية داخل منزله

قام رجل أسترالي لديه شغف بالقطارات، ببناء شبكة مصغرة متكاملة من السكك الحديدية في جميع أرجاء منزله خلال مدة قصيرة لم تتجاوز 15 يوماً.

وأظهر تسجيل مصور نشر على يوتيوب، شبكة السكك الحديدية تنتشر في جميع أرجاء المنزل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العديد من مجسمات القطارات التي كانت متوقفة في مواقع عدة من المنزل.

وقال الرجل الذي لم تعرف هويته، بأنه يقوم بصناعة مجسمات القطارات والسكك منذ عامين، ويحاول على الدوام إدخال تحديثات على عمله.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “تمكنت من بناء الشبكة في وقت قصير نسبياً لم يتجاوز الأسبوعين، وقمت بتوسيع نطاق العمل ليشمل حديقة المنزل والمسبح”.

وعبّر الرجل عن شكره وامتنانه لأصدقائه الذين مدوا يد العون له، وساهموا في بناء الشبكة المدهشة التي لا يوجد مثيل لها في العالم.

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