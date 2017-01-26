بالفيديو .. شرطي أمريكي ينقذ امرأة علقت في سيارتها المحترقة

أظهر شرطي أمريكي شجاعة منقطعة النظير، عندما قام بإنقاذ امرأة من سيارتها التي كانت تحترق عبر كسر نافذة السيارة وسحبها منها ، فبعد أن علقت كمبرلي نوفاك داخل سيارتها المشتعلة اتصلت بالطوارئ، وكان الشرطي تيم شيورينغ أول الواصلين إلى مكان الحادث.

وحاول الشرطي تيم ركل نافذة السيارة بقدمه في بداية الأمر، ولكنه لم ينجح في كسرها وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، فعمد إلى العصا التي كان يحملها وبدأ بتحطيم نافذة السيارة. وبعد عدة ضربات قوية تمكن الشرطي من تحطيم زجاج النافذة وقام بسحب المرأة عبرها إلى الخارج.

وقد وصلت خمس فرق للطوارئ إلى مكان الحادث في وقت لاحق، وبدأت بإخماد الحريق في السيارة.

وقالت السيدة نوفاك لقناة “كي إتش كيو” المحلية: “لقد كان كابوساً مرعباً، كنت في طريق عودتي إلى منزلي، عندما توقفت السيارة عن العمل فجأة وتعطل كل شيء فيها”

وأضافت: “بعد عدة لحظات من التوقف بدأ الدخان يتصاعد من محرك السيارة، قبل أن تتصاعد ألسنة من اللهب. أنا مدينة بحياتي للشرطي تيم، أنا أشكره من كل قلبي”

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم نقل نوفاك إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، حيث قال الأطباء بأنها على خير ما يرام وأنها لم تتعرض لأي إصابات تذكر.

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