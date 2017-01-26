بالفيديو .. ” كلب ” شجاع ينقذ صديقه من الغرق في نهر

قام كلب شجاع بإنقاذ كلب آخر كادت أن تجرفه مياه نهر قوية بعدما قفز في النهر لالتقاط عصا، مثبتاً بذلك صفة الوفاء التي تشتهر بها الكلاب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في منطقة كوردوبا الأرجنتينية، كلباً أسود وهو يطارد قطعة خشبية سقطت في نهر جارف وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقفز في المياه معرضاً حياته للخطر حيث جرفه التيار معه.

وما كان من الكلب الأصفر إلا أن تأهب لإنقاذ صديقه من الموت غرقاً في مياه النهر العاتية، وقام بالإمساك بالعصا الخشبية بفمه عند إحدى الصخور المحاذية للنهر، وسحبه بقوة إلى بر الأمان.

ولعبت القطعة الخشبية دورين في هذه الحادثة إذ كانت السبب في إغراق الكلب الأسود في بداية الأمر، وساهمت في إنقاذه في النهاية.

وفي نهاية الفيديو أسقط الكلب الأسود العصا من فمه، قبل أن يلتقطها الكلب الأصفر ثانية وكأنه يعلن النصر، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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